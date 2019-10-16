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За два года жилье в новостройках Минска подорожало на 30%. А почем квартиры в пригороде?

17.10.2019 17:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За последний год столичный рынок новостроек заметно сократился из-за отсутствия новых больших площадок. В то же время цена квадратного метра за это время выросла в среднем на 2% (порядка 30 долларов), а по сравнению с 2017 годом, когда цены были на минимальном уровне, — на 15% (300 долларов). По итогу типичная «однушка» в 40 квадратных метров в новостройке класса «эконом» за 2,5 года подорожала на более чем 8 тысяч долларов, в классе «стандарт» — на 12 тысяч долларов. Понятно, что при таких столичных ценах, люди смотрят в сторону пригорода. По оценкам специалистов, разница в стоимости между столичной и пригородной квартирой одной площади может достигать 30%. О том, что происходит на пригородном рынке новостроек — читайте в материале REALTY.TUT.BY.


— Раньше новостройками в пригороде интересовались в основном жители из регионов, чтобы перебраться ближе к столице, а сейчас более 55% всех покупателей наравне со столичными новостройками рассматривает и пригородные, — рассказала Наталья Жалова, руководитель «Твоя столица. Новостройцентр» и сделала акцент на том, что это касается лишь новостроек. — Они за счет эффекта «новой вещи» выступают в глазах покупателей достойной альтернативой жилью в столице.

Изменилось и восприятие людей относительно пригорода: близкие к Минску Колодищи, Сенницу, Боровляны уже приравнивают к окраинам Минска, отмечает специалист. А жилые комплексы в Фаниполе, Заславле, Логойске относят к пригороду.


Где и почем строят в пригороде

По данным путеводителя по новостройкам prometr.by, в ближайших к Минску Колодищах и Сеннице предложений нет. Из самого близкого к столице — несколько двухкомнатных квартир в Озерце в одноименном жилом комплексе. Цена квадратного метра — 976 долларов в эквиваленте.

— Есть предложения таунхаусов в Зацени, а также коттеджей и урбан-вилл в жилых комплексах «Зеленая гавань». Но этот формат жилья рассчитан на обеспеченных покупателей. Совсем другое дело жилой квартал «Пирс», в котором в ситихаусах и урбан-виллах можно найти квартиры разного формата (1−4-комнатные) и площади (от 36 квадратных метров) по ценам от 1 230 долларов за квадратный метр.

В Новой Боровой, которая расположена прямо за МКАД и пока не входит в черту Минска, на днях стартовали продажи в новом квартале «Центральный парк». Стоимость квадратного метра — от 1270 долларов в эквиваленте.


Специалист отмечает, что наибольшее количество доступных по цене вариантов жилья в новостройках сконцентрировано на отдалении 15 километров от МКАД. Например, в жилом комплексе «Новый Заславль» осталось несколько двухкомнатных квартир по цене «квадрата» от 962 долларов в эквиваленте. Осталось немного предложений и в ЖК «Вяселка», который пользовался стабильным спросом у покупателей.


Жилой комплекс «Янтарь» в Фаниполе. Фото: prometr.by

В Фаниполе вот-вот завершится строительство ЖК «Янтарь».

— При этом цены, относительно стадии строительной готовности, — одни из самых доступных. В двух панельных многоквартирных домах, которые должны ввести в эксплуатацию до конца этого года, предлагают квартиры как с черновой отделкой по 820 долларов за квадратный метр, так и с чистовой — от 880 долларов за «квадрат». На выбор есть одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.

В агрогородке Озерицкая слобода (район Кургана Славы) госзастройщик строит кирпичный дом. Объект уже на уровне 4-го этажа. Ориентировочный срок сдачи дома — лето 2020-го. В продаже есть однокомнатные и двухкомнатные квартиры с ценой квадратного метра — 1750 рублей.

По этой же цене, 1750 рублей за квадратный метр, можно построиться в агрогородке Новоселье. Там сейчас начали возводить жилой комплекс с одноименным названием. В продаже есть «однушки» и «двушки». Предполагаемый срок сдачи дома — осень 2020 года.


Таким будет дом в Новоселье. Его строительство только начали. Изображение: prometr.by

Есть почти готовый дом в Логойске, но это уже 37 километров от Минска. Это кирпичная новостройка класса «комфорт» с квартирами-студиями. Цена «квадрата» — 1575 рублей. Студия в 50 метров с черновой отделкой обойдется в 40 тысяч долларов. При этом планировка квартиры позволяет переделать ее в «евродвушку».


Жилой дом в Логойске. Несмотря на малоэтажность, в нем есть лифт. Фото: prometr.by

Буквально в следующем месяце ожидается старт продаж квартир в пятиэтажном доме в Смолечивах. Цены пока не известны.

— Интерес к пригородным новостройкам прежде всего основывается на их более низкой стоимости по сравнению со столичными, — отметила Наталья Жалова. — Математика простая: за цену строящейся двухкомнатной квартиры в Минске, в Фаниполе можно купить аналогичную, но уже с ремонтом и еще останутся деньги на меблировку. Или двухкомнатную без ремонта, а на разницу в стоимости сделать ремонт, купить мебель, а иногда и машину.

Что будет дальше с ценами в пригороде?

В дальнейшем спрос на пригород будет только расти, потому как разница в ценах с Минском будет сохраняться, а, возможно, и увеличиваться. В частности из-за того, что в пригороде участки дешевле, обременений меньше, а сети зачастую уже подведены к пятну застройки.

— Все это уменьшает себестоимость строительства. Подобная разница в себестоимости позволяет застройщикам не экономить на всем подряд ради удешевления строительства, как это иногда можно увидеть в столичных новостройках, а наоборот, в борьбе за покупателей выбирать современные, энергоэффективные проекты домов, — рассказала Наталья Жалова. — К тому же покупатели уже стали понимать, что 15 километров от МКАД — это пригород и не глубинка, а вполне комфортный и уже давно используемый европейцами образ жизни.

Раньше, отмечает специалист, основным тормозом покупательской активности пригородной недвижимости была транспортная проблема, особенно если есть в семье дети.

— Но если разобраться, то сейчас многие минчане тратят на путь до работы те же 30−40 минут, что и те, кто живет, скажем, в Фаниполе. Только в отличие от езды по Минску в утренний и вечерний часы пик, путь из Фаниполя гораздо комфортнее — по скоростной трассе, без заторов и излишней концентрации внимания. То есть, к этому вопросу надо подходить рационально и все просчитывать: и разницу в цене квартиры с Минском, и дорогу до пригорода на работу и обратно. Только так вы решите, выгодно вам это или нет.

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Теги: Минск
 
 
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В качестве минским новостройкам покупатели рассматривают жилье в пригороде. Мы узнали, сколько там стоят сейчас квартиры.
 
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