Нацбанк: к концу года инфляция стабилизируется вблизи пяти процентов

Источник материала: Ежедневник





Обеспечение ценовой и финансовой стабильности в январе – сентябре 2019 года, а также повышение роли инструментов торгового финансирования в развитии экспорта рассмотрены на расширенном заседании правления Нацбанка.

Отмечается, что в III квартале 2019 года прирост потребительских цен, как и ожидалось, замедлился и в сентябре в годовом выражении составил 5,3% против 5,7% в июне 2019 года. По оценкам Национального банка, к концу года инфляция стабилизируется вблизи 5 процентов.

Было отмечено сохранение нейтрального характера денежно-кредитной политики Национального банка.

Финансовый сектор Беларуси сохраняет устойчивость по отношению к основным рискам. Принимаются меры по девалютизации экономики. Продолжается работа по поддержанию уровня золотовалютных резервов и улучшению их структуры, обеспечению безопасного и эффективного функционирования банков и других финансовых организаций, а также платежной системы.

Национальным банком проводится работа по совершенствованию законодательства в целях активизации и расширения сферы применения инструментов торгового финансирования. Одновременно было подчеркнуто, что коммерческим банкам также следует активизировать работу по информированию субъектов хозяйствования о потенциале данных инструментов для увеличения экспорта.