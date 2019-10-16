Нацбанк стабилизирует инфляцию к концу года на уровне 5%

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В III квартале 2019 года прирост потребительских цен, как и ожидалось, замедлился и в сентябре в годовом выражении составил 5,3% против 5,7% в июне 2019 года. По оценкам Национального банка, к концу года инфляция стабилизируется вблизи 5%.

Было отмечено сохранение нейтрального характера денежно-кредитной политики Национального банка.