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Намек понятен? Анисим и Канопацкую не зарегистрировали кандидатами в депутаты - первые подробности
Источник материала: Партизан
Депутат Палаты представителей, руководитель Общества белорусского языка Елена Анисим не прошла регистрацию по Столбцовскому округу №70. Не зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты и второго непровластного депутата в нынешнем парламенте Анну Канопацкую.
О том, что не прошла регистрацию Елена Анисим, «
О своей нерегистрации Анна Канопацкая сама рассказала
«Я только что вышла с заседания комиссии. Меня не зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты», — сообщила Канопацкая.
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Депутат Палаты представителей, руководитель Общества белорусского языка Елена Анисим не прошла регистрацию по Столбцовскому округу №70. Не зарегистрировали в...
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