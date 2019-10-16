Белорусская романтика: Полиенко из-за решетки в суде сделал предложение своей девушке









Еврорадио . Это произошло прямо в зале Минского городского суда, где Полиенко судят за "злостное хулиганство", передает





"Выйдешь за меня замуж?" — крикнул Полиенко, уцепившись за решётку. Девушка согласилась. Присутствующие зааплодировали.









Судья отшутился и предложил начать процесс, но в этот момент его начал фотографировать один из активистов.





В суде объявили перерыв на 10 минут, чтобы удалить парня из зала.



