Под Брестом Peugeot сбил 2-летнего мальчика. Ребенок в реанимации

Источник материала: Tut.by

Двухлетний ребенок попал под колеса автомобиля в Брестском районе, сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла 16 октября, около 16.10, в агрогородке Страдечь. По предварительной информации, 57-летний водитель Peugeot ехал по улице Молодежной и сбил внезапно вышедшего со двора на проезжую часть 2-летнего мальчика.

В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.