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Под Брестом Peugeot сбил 2-летнего мальчика. Ребенок в реанимации
Источник материала: Tut.by
Двухлетний ребенок попал под колеса автомобиля в Брестском районе,
Авария произошла 16 октября, около 16.10, в агрогородке Страдечь. По предварительной информации, 57-летний водитель Peugeot ехал по улице Молодежной и сбил внезапно вышедшего со двора на проезжую часть 2-летнего мальчика.
В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
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Авария произошла 16 октября, около 16.10, в агрогородке Страдечь.
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