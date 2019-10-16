ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Нужно отделить мертвых от живых и помогать живым». Десяток советов о том, как поднять беларускую экономику

17.10.2019 16:56 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>


Вчера, 16 октября, в Минске прошел семинар по теме экономического будущего Беларуси. Эксперты исследовательских центров ИПМ и Beroc во главе с Павлом Данейко и Катериной Бонуковой объясняли, что нужно делать, чтобы наше с вами благосостояние улучшилось. Рассказываем самое главное.

Краткий конспект о том, что происходит в экономике Беларуси

Рост ВВП: прогноз, честно говоря, неутешительный. Грубо говоря: нам нужно примерно в три раза больше, чтобы догнать по уровню благосостояния Польшу не через 200 лет. 

В нашу страну крайне сложно имигрировать, но при этом количества экспатов только растет. Из-за этого, в том числе, уменьшается количество трудоспособного населения. Плюс, оно попросту вымирает. Для сравнения: сейчас в стране живет около шести миллионов беларусов, которые ходят на работу.  Эксперты говорят, что в 2050 году оно сократится до 4,5 миллионов. Цифра не радостная.

В Беларуси один из самых больших декретных отпусков в мире – три года. И если сократить декрет хотя бы на год, страна увеличит рост ВВП на 1,4% (для справки – в 2020 прогнозируют рост ВВП в среднем всего на 2%). 

Беларусы не копят на пенсию: многие думают, что просто не доживут до нее.

Главные цитаты из спича Павла Данейко

О частном и госсекторе: «Если бы наш госсектор работал так же эффективно, как частный (а еще лучше, чтобы он работал так же, как работают самые эффективные компании в тех отраслях, где они работают) – мы бы получили довольно большой рост.

О приватизации: «Много говорят о приватизации – мол, проведем ее, и все будет хорошо. Посмотрите на ту приватизацию, что уже была в Беларуси [в 90-е] – только одна компания прошла ее хорошо – ну, пару компаний. Я горд, что организовал приватизацию компании «Милавица» в 1991 году – у нас была замечательная, открытая компания менеджеров. Они провели грандиозную работу. Первое – занялись эффективностью производства. Они соединились с [немецким брендом] Triumph – три года мастера этого бренда жили в Беларуси и учили беларусов шить. Потом сформировалось корпоративное управление – я был председателем этого управления. В компании научились разрабатывать стратегии. Главное – была сформирована адекватная мотивация менеджеров для достижения результатов, которые ставили стратегии. Вот вам простой рецепт повышения эффективности госсектора – изменить мотивацию менеджеров».

О прибыли, которая никому не нужна: «Недавно одна иностранная делегация проехала по нашим компаниям-поставщикам автотракторного кластера. И выразила удивление: почему эти компании не продают им, на Запад, продукцию? Мне пришлось объяснить, что директор не заинтересован в продаже – если будет заработано много денег, ему скажут: «Спасибо». А в следующем году добавят [этот уровень прибыли] в план, и если директор новый большой план не выполнит, ему скажут, что он плохой».

Об эффективной работе: «Советские производственные компании, советское производственное наследие – это качественный продукт. Потому что это оружие, а оружие должно было работать, стрелять, но сколько оно стоит – никого не интересовало. Когда мы привозим немецких консультантов, они говорят: «Ваши инженеры находят красивые решения, но они всегда дорогие». Отсутствие культуры эффективного ведения производства – это барьер роста всей нашей промышленности».

О том, что не всегда нужно спасать утопающих: «Сначала нужно отделить мертвых от живых и помогать живым. У нас – и во многих странах – проблема со структурными реформами может состоять в том, что пытаются спасать всех. И тогда возникают эффекты замораживания отраслевых структур. Это может носить, в том числе, политический или социокультурный характер. Сделать госсектор эффективным – это первый шаг к формированию устойчивых структурных реформ».

Об инвестициях, которые не нужно возвращать: «Проблема Беларуси в том, что мы делаем вид, что там [у беларуских заводов] классные инвестиции и все затраты нужно вернуть. Нигде в мире не может быть такого, что сейчас происходит в Беларуси – когда предприятие, попавшее в капкан, продолжает платить проценты банкам и по облигациям. Когда такое происходит в частном бизнесе, владелец приходит в банк, ложится на порог и говорит: «Разрежьте меня, но я платить не буду, потому что предприятие погибнет».

Нам нужно сделать шаг вперед и сказать: «Часть тех инвестиций, которые были потрачены на тот капитал, потеряны безвозвратно.

Они должны быть списаны, а с предприятия – сняты ограничения». Только тогда предприятия получат импульс поднять свою производительность».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера, 16 октября, в Минске прошел семинар по теме экономического будущего Беларуси. Эксперты исследовательских центров ИПМ и Beroc во главе с Павлом Данейко и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Горецкие футболисты взяли серебро на областных соревнованиях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика