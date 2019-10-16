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Гродненский пивной завод снова пытаются продать. Вам не нужен?

17.10.2019 16:49 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Гродно продают комплекс зданий бывшего пивзавода, сообщает vgr.by. Торги объявлены на 18 ноября, так что через месяц станет известно имя нового владельца историко-культурной ценности. Ведь отдельные здания комплекса — это сохранившаяся до наших дней часть дворца Сапег-Огинских, который возвели в 17 веке.

Торги за комплекс зданий, сооружений с прилегающими инженерными сетями и аренду земельного участка площадью 0,85 гектара начнутся с суммы в 2 283 668 рублей (почти 1,1 миллиона долларов). Эта сумма вряд ли претендует на рекорд: например, известный «старожил» гродненских торгов — Дом офицеров — на первых торгах стоил свыше пяти миллионов рублей.

Вот каковы условия для покупателя

Покупателю предоставят рассрочку платежа сроком не более одного года с момента заключения договора купли-продажи. Что делать с помещениями, новый собственник должен решить сам. Городские власти допускают реконструкцию зданий «под объекты производственно-общественного, производственно-делового, административно-производственного назначения».

Проектную документацию новому владельцу придется разработать в течение двух лет с момента заключения договора купли-продажи, но при этом завершить реконструкцию нужно в сроки по проекту, однако не позднее четырех лет с момента подписания договора.

Кстати, пивзавод уже пытались продавать

Известно, что местные власти старались продать завод в 2017 году, но ничего не вышло. Тогда по решению суда они получили комплекс зданий в коммунальную собственность — инвестор «Экопромэнерго» (которому достался завод за 340 тысяч долларов) не сумел развить производство и привести в порядок строения, как по договору. Чуть позже на пивзаводе случился пожар, который серьезно повредил кровлю и стены памятника.   

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 24
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В Гродно продают комплекс зданий бывшего пивзавода, сообщает vgr.by. Торги объявлены на 18 ноября, так что через месяц станет известно имя нового владельца...
 
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