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В Минске аптечный провизор подделывал медицинские рецепты

17.10.2019 17:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске аптечный провизор подделывал медицинские рецепты
Фото из открытых источников

Как стало известно, в феврале 2019 года 39-летний мужчина устроился в минскую аптеку провизором. Во время работы к нему приходили представители фармацевтических компаний. В ходе беседы с ними, мужчина просил передать ему по возможности незаполненные рецептурные бланки с наличием штампа медучреждения и печати врача.

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Как пояснила официальный представитель УСК по г. Минску Екатерина ГАРЛИНСКАЯ, после получения бланков мужчина вносил в них фамилии вымышленных пациентов, наименования и дозировки лекарств. В течение трех месяцев обвиняемым были приобретены для собственного употребления медпрепараты, содержащие одурманивающее вещество, по 21 поддельным рецептам. В момент задержания фигурант находился в состоянии, вызванном потреблением подобных веществ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 380 УК Республики Беларусь («Подделка официального документа, использование заведомо подложного документа, совершенное повторно»). Сейчас он под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела следователями в адрес восьми организаций внесены представления об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению преступлений. В отношении представителей фармацевтических компаний выделены материалы из уголовного дела и направлены в милицию для проведения проверки.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.
 
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