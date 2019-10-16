В Минске аптечный провизор подделывал медицинские рецепты

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, в феврале 2019 года 39-летний мужчина устроился в минскую аптеку провизором. Во время работы к нему приходили представители фармацевтических компаний. В ходе беседы с ними, мужчина просил передать ему по возможности незаполненные рецептурные бланки с наличием штампа медучреждения и печати врача.

Как пояснила официальный представитель УСК по г. Минску Екатерина ГАРЛИНСКАЯ, после получения бланков мужчина вносил в них фамилии вымышленных пациентов, наименования и дозировки лекарств. В течение трех месяцев обвиняемым были приобретены для собственного употребления медпрепараты, содержащие одурманивающее вещество, по 21 поддельным рецептам. В момент задержания фигурант находился в состоянии, вызванном потреблением подобных веществ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 380 УК Республики Беларусь («Подделка официального документа, использование заведомо подложного документа, совершенное повторно»). Сейчас он под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела следователями в адрес восьми организаций внесены представления об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению преступлений. В отношении представителей фармацевтических компаний выделены материалы из уголовного дела и направлены в милицию для проведения проверки.