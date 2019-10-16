В Минске обсудили нововведения в избирательном процессе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске обсуждают новые веяния в избирательном процессе. Ровно за месяц до парламентских выборов в Беларуси в здании исполкома СНГ открылась международная конференция, сообщает «МИР 24».

Среди главных тем – внедрение в процесс современных информационных технологий, а также появление новых методов ведения агитации. Отдельное заседание посвятят предстоящим выборам в стране и республиканской электоральной практике.

«Сегодня последний день регистрации кандидатов в депутаты. Завтра мы окунемся и в предвыборную агитацию и пропаганду, и в конфликты тоже, которые будут вызваны отказами в регистрации. Поэтому, думаю, с завтрашнего дня кампания пойдет в определенном плане живее. И одна надежда, что избиратели поддержат и придут на участки», – отметила председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина.

«Как говорят, предела совершенства нет. Чтобы люди были уверены, что выборы состоялись и они легитимны. Поэтому нынешняя конференция, я уверен, внесет свой вклад в развитие легитимации тех электоральных процессов, которые происходят на территории наших государств», – сказал первый заместитель председателя Исполкома СНГ Виктор Гуминский.

Конференцию организовали Исполком СНГ, Межпарламентская ассамблея стран Содружества и Центризбирком Беларуси.