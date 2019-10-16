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«Мериться пиписьками с соседями всегда интереснее всего». Уткин - про Россию и Украину в футболе

17.10.2019 17:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский блогер Василий Уткин обратился к теме выяснения, чья сборная сильнее — России или Украины. Спор возник на фоне успехов команд в отборочном цикле Евро-2020. Обе прошли в финальную часть соревнований. Россия в двух последних матчах победила Шотландию и Кипр с общим счетом 9:0, а Украина финишировала в своей группе на первом месте после победы над португальцами.


Фото: dni.ru

— Слова Роман Яремчука, форварада сборной Украины: «Мы — не как Россия, которая обыграла Шотландию и все рассказывает, что выиграет Евро». Слова сказаны после победы Украины над Португалией, — привел цитату Уткин на своем YouTube-канале. — Невинные слова. Употреблены в прямом значении, но пробуждают бурю эмоций. О чем это говорит? О том, что я, друзья мои, как всегда, естественно, оказался прав. Слушайте меня — будете в тренде.

Еще неделю назад я вам говорил, что матч сборных России и Украины, который вообразим и на который можно надеяться, — долгожданное событие. Всего несколько слов было сказано. Типа где они, а где мы. Кого обыграли они, а кого — мы. Я тоже написал по этому поводу в Telegram, отшутился. И пришло такое количество отзывов… в Instagram! Вы себе не представляете! Пишу в Telegram о том, что прочел в Facebook, а отвечаю на отзывы в Instagram.

Что я имею по этому поводу сказать? Действительно, обыграть Шотландию — не то же самое, что обыграть Португалию. Но на Евро попадают те, кто не смотрит, кого им предстоит обыграть. Просто обыгрывают и все. Тупо надо занять одно место из двух [первых в своей отборочной группе]. Кого ты при этом обыграл, вообще неважно. Все остальное предназначено для меряния пиписьками. А мериться пиписьками с соседями всегда интереснее всего, потому что иногда их даже видно в незашторенное окно. Вот мы этим и занимаемся. В этом природа дерби.

И вот почему возможный матч Россия — Украина долгожданен даже для Тины Канделаки, которая сказала: «Зачем российские СМИ тиражируют кем-то сказанные глупости?» Тина, ты едва не спровоцировало русско-иранский конфликт на прошлой неделе. И все это в контексте Курдистана и всей связанной с этим хренотенью. Поэтому, Тина, следи, пожалуйста, за собой. А мы с Украиной как-нибудь разберемся. Мы не греки, не грузины… Мы русские, украинцы. Мы хотим сыграть на Евро, в конце концов.

Напомним, что генеральный продюсер телеканала «МатчТВ» Тина Канделаки призвала поддержать сборную России аплодисментами «Дзюбе и Азмуну, Станиславу Черчесову». Сердар Азмун — иранец, выступающий за питерский «Зенит» вместе с россиянином Артемом Дзюбой.

 
 
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Российский блогер Василий Уткин обратился к теме выяснения, чья сборная сильнее - России или Украины.
 
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