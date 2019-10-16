Лестница из «Джокера» нашлась на картах Google и породила флешмоб

Источник материала: Tut.by

Несколько недель назад в прокат вышел фильм «Джокер». В нем есть несколько сцен, в которых главный герой спускается вниз по длинной лестнице. Фанаты нашли, где она располагается, и теперь постоянно пытаются спародировать с ее помощью сцены из фильма.

С соцсетях своеобразный флешмоб проводится под тегом #jokerstairs. Пользователи выкладывают фотографии, в которых Хоакин Феникс в образе Джокера исполняет свой победный танец на лестнице. Недавно место, где снимали этот фрагмент, обнаружили фанаты и отметили его на картах Google. Лестница находится в Бронксе (Нью-Йорк) по адресу: 1165 Shakespeare Avenue.

На короткое время ее даже переименовали в Joker Stairway и поместили в категорию «религиозные достопримечательности» в поиске Google. Но вскоре место вновь стало безымянным. Впрочем, это не смутило фанатов, которые начали повторять танец героя фильма. Ниже — несколько таких фотографий:

Некоторые начали делать косплей Джокера:

А те, кто не смог найти нужную лестницу, решили использовать другие:

Кое-кто воспринял происходящее как повод для шуток: