Осталось уложить асфальт и подключить освещение. В Гомеле заканчивают строительство моста через Сож

Источник материала: Tut.by

В Гомеле завершается строительство нового объездного моста через Сож. Сегодня строители начали укладывать асфальт и устанавливать освещение, сообщает ОНТ.





— К концу месяца будем проводить испытания моста, то есть проверять его на прочность. Проедут машины, груженые МАЗы с песком, будут стоять датчики. Ну, и все: дадут заключение и пустят движение, — говорит начальник участка мостостроительного управления № 4 предприятия «Мостострой» Алексей Жилицкий.

Длина нового моста — полкилометра. Он стоит на восьми опорах, их строили с нуля. Старую переправу на этом участке (она по соседству) Гомель">закрыли по аварийным причинам в августе прошлого года. С этого времени все машины направляются в объезд через город.

Открыть движение на объекте обещают в начале ноября.