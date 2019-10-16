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Осталось уложить асфальт и подключить освещение. В Гомеле заканчивают строительство моста через Сож
Источник материала: Tut.by
В Гомеле завершается строительство нового объездного моста через Сож. Сегодня строители начали укладывать асфальт и устанавливать освещение,
— К концу месяца будем проводить испытания моста, то есть проверять его на прочность. Проедут машины, груженые МАЗы с песком, будут стоять датчики. Ну, и все: дадут заключение и пустят движение, — говорит начальник участка мостостроительного управления № 4 предприятия «Мостострой» Алексей Жилицкий.
Длина нового моста — полкилометра. Он стоит на восьми опорах, их строили с нуля. Старую переправу на этом участке (она по соседству) Гомель">закрыли по аварийным причинам в августе прошлого года. С этого времени все машины направляются в объезд через город.
Открыть движение на объекте обещают в начале ноября.
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Здесь проходит участок республиканской трассы М8 от границы России до Украины. Открыть движение на объекте обещают в начале ноября.
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