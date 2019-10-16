Промышленное производство в Беларуси в январе-сентябре увеличилось на 0,7 процента

Источник материала: Ежедневник





Объем промышленного производства в Беларуси в январе - сентябре в текущих ценах составил 84,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 100,7% к показателю за аналогичный период 2018 года, сообщили в Национальном статистическом комитете.

Производство в горнодобывающей промышленности увеличилось на 0,6%, в обрабатывающей – на 0,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 1,5%. В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом показатель уменьшился на 0,1%.