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Промышленное производство в Беларуси в январе-сентябре увеличилось на 0,7 процента

17.10.2019 17:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Промышленное производство в Беларуси в январе-сентябре увеличилось на 0,7 процента

Объем промышленного производства в Беларуси в январе - сентябре в текущих ценах составил 84,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 100,7% к показателю за аналогичный период 2018 года, сообщили в Национальном статистическом комитете.

Производство в горнодобывающей промышленности увеличилось на 0,6%, в обрабатывающей – на 0,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 1,5%. В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом показатель уменьшился на 0,1%.

 
 
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Объем промышленного производства в Беларуси в январе - сентябре в текущих ценах составил 84,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 100,7% к показателю за аналогичный...
 
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