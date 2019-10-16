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Четверг не только чистый, но и трудовой

17.10.2019 16:37 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

С 12 октября стартовал месячник по благоустройству. Некоторые организации района уже сегодня, в чистый четверг, вышли на улицы города, чтобы навести порядок.

Фоторепортаж:

 

Четверг не только чистый, но и трудовой

Четверг не только чистый, но и трудовой

Четверг не только чистый, но и трудовой

Четверг не только чистый, но и трудовой

Четверг не только чистый, но и трудовой

Четверг не только чистый, но и трудовой

Четверг не только чистый, но и трудовой

Четверг не только чистый, но и трудовой

/будет дополнено/ 


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С 12 октября стартовал месячник по благоустройству. Некоторые организации района уже сегодня, в чистый четверг, вышли на улицы города, чтобы
 
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