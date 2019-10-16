С 12 октября стартовал месячник по благоустройству. Некоторые организации района уже сегодня, в чистый четверг, вышли на улицы города, чтобы навести порядок.
Фоторепортаж:
/будет дополнено/
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Четверг не только чистый, но и трудовой
17.10.2019 16:37 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
С 12 октября стартовал месячник по благоустройству. Некоторые организации района уже сегодня, в чистый четверг, вышли на улицы города, чтобы навести порядок.
Фоторепортаж:
/будет дополнено/
(Visited 8 times, 8 visits today)
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С 12 октября стартовал месячник по благоустройству. Некоторые организации района уже сегодня, в чистый четверг, вышли на улицы города, чтобы
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