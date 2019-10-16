|
Белорусские таможенники выявили с помощью ИДК около 1,5 тыс. правонарушений
17.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Белорусские таможенники в январе — сентябре текущего года с помощью инспекционно-досмотровых комплексов выявили около 1,5 тыс. нарушений таможенного законодательства, сообщили
«Время, затрачиваемое на таможенный осмотр автомобилей с применением инспекционно-досмотровых комплексов, доказывает эффективность и целесообразность их применения: не более 10 минут приходится на сканирование транспортного средства и анализ полученных результатов. Полная выгрузка перемещаемого товара и его пересчет могут занять до четырех часов», — отметили в ГТК.
О результативности использования подобных технических средств таможенного контроля свидетельствует и экономическая целесообразность их эксплуатации: в этом году она составила Br64,8 дохода на один рубль затрат.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские таможенники в январе — сентябре текущего года с помощью инспекционно-досмотровых комплексов выявили около 1,5 тыс. нарушений таможенного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)