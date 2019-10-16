Источник материала: Кировец

Республиканская акция «За безопасность вместе!» стартует 16 октября на Могилевщине и продлится до 1 ноября. Она будет направлена на предупреждение пожаров в жилищном фонде и гибели людей от них, сообщила старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших.

Название акции говорит само за себя. Помимо службы МЧС в ней примут участие различные ведомства, среди которых министерства внутренних дел, образования, здравоохранения, труда и социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, информации и энергетики. На Могилевщине к акции подключатся главное управление идеологической работы и по делам молодежи облисполкома, «Могилевоблгаз», областная организационная структура РГОО «БДПО».

В рамках акции работники МЧС посетят по месту жительства одиноких и одиноко проживающих престарелых граждан, инвалидов, а также семьи, в которых дети находятся в социально-опасном положении. Проведут совместные рейды по проверке противопожарного состояния мест общего пользования в многоквартирных жилых домах, дадут разъяснения и рекомендации гражданам по повышению уровня пожарной безопасности жилищ. Осуществят мониторинг состояния источников противопожарного водоснабжения, выступят в трудовых коллективах по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности.

В период проведения акции каждый гражданин может обратиться в территориальный орган по чрезвычайным ситуациям для проведения обследования противопожарного состояния жилища.

Главные задачи мероприятия: информирование населения о состоянии пожарной безопасности, разъяснение гражданам последствий несоблюдения правил пожарной безопасности, оставления детей без присмотра, злоупотребления спиртными напитками; оказание помощи местным исполнительным и распорядительным органам, иным организациям в обучении граждан мерам пожарной безопасности в быту и на производстве, внештатным пожарным формированиям в организации пожарно-профилактической работы; акцентирование внимания местных исполнительных и распорядительных органов на необходимость проведения регулярной и целенаправленной работы по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории, в том числе повышения уровня противопожарной защиты домовладений, квартир одиноких пожилых граждан и инвалидов.