ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сообщение окружной избирательной комиссии Беловежского округа №8 по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

17.10.2019 16:16 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Камянеччыны

>

16 октября 2019 года состоялось заседание окружной избирательной комиссии по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Беловежскому избирательному округу №8, на котором были зарегистрированы кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Беловежскому избирательному округу №8:

ЛОМОВЦЕВ Дмитрий Георгиевич, 1965 г. р., начальник электрофизической лаборатории унитарного предприятия «Гефест-техника», проживает в г.Брест, член Либерально-демократической партии (ЛДП), способ (способы) выдвижения – политическая партия;

ПЕТРУСЕВИЧ Фёдор Иванович, 1954 г. р., пенсионер Министерства обороны Республики Беларусь, проживает в г.Брест, член Белорусской социал-демократической партии (Грамада), способ (способы) выдвижения – политическая партия;

ПОНКРАТОВА Анна Ивановна, 1991 г. р., первый секретарь Малоритской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский Союз молодежи», проживает в аг.Гвозница Малоритского района, беспартийная, способ (способы) выдвижения – от трудового коллектива;

СТАТИВКО Жанна Владимировна, 1968 г. р., депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва, проживает в г.Минск, член Республиканской партии труда и справедливости, способ (способы) выдвижения – политическая партия, сбор подписей избирателей.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 октября 2019 года состоялось заседание окружной избирательной комиссии по выборам депутата Палаты представителей Национального Сообщение Сообщение окружной...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белавиа» больше всего билетов по акции продала в Москву и Тбилиси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика