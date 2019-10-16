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Сообщение окружной избирательной комиссии Беловежского округа №8 по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
17.10.2019 16:16 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
16 октября 2019 года состоялось заседание окружной избирательной комиссии по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Беловежскому избирательному округу №8, на котором были зарегистрированы кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Беловежскому избирательному округу №8:
ЛОМОВЦЕВ Дмитрий Георгиевич, 1965 г. р., начальник электрофизической лаборатории унитарного предприятия «Гефест-техника», проживает в г.Брест, член Либерально-демократической партии (ЛДП), способ (способы) выдвижения – политическая партия;
ПЕТРУСЕВИЧ Фёдор Иванович, 1954 г. р., пенсионер Министерства обороны Республики Беларусь, проживает в г.Брест, член Белорусской социал-демократической партии (Грамада), способ (способы) выдвижения – политическая партия;
ПОНКРАТОВА Анна Ивановна, 1991 г. р., первый секретарь Малоритской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский Союз молодежи», проживает в аг.Гвозница Малоритского района, беспартийная, способ (способы) выдвижения – от трудового коллектива;
СТАТИВКО Жанна Владимировна, 1968 г. р., депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва, проживает в г.Минск, член Республиканской партии труда и справедливости, способ (способы) выдвижения – политическая партия, сбор подписей избирателей.
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Сообщение окружной избирательной комиссии Беловежского округа №8 по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
16 октября 2019 года состоялось заседание окружной избирательной комиссии по выборам депутата Палаты представителей Национального Сообщение Сообщение окружной...
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