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Трясли дерево. Необычный способ уборки листвы нашли минские дворники
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Когда в борьбе за чистоту все средства хороши. Необычный способ уборки опавшей листвы применили столичные коммунальщики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В сеть попало видео с улицы Карла Маркса. Две женщины в оранжевой спецодежде решили опередить естественный процесс листопада: пока одна трясла молодое дерево, другая, вооружившись веником и совком, подметала листья.
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Новости Беларуси. Когда в борьбе за чистоту все средства хороши. Необычный способ уборки опавшей листвы применили столичные коммунальщики, сообщили в программе...
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