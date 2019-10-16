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Трясли дерево. Необычный способ уборки листвы нашли минские дворники

17.10.2019 18:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Когда в борьбе за чистоту все средства хороши. Необычный способ уборки опавшей листвы применили столичные коммунальщики,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Трясли дерево. Необычный способ уборки листвы нашли минские дворники

В сеть попало видео с улицы Карла Маркса. Две женщины в оранжевой спецодежде решили опередить естественный процесс листопада: пока одна трясла молодое дерево, другая, вооружившись веником и совком, подметала листья.

Трясли дерево. Необычный способ уборки листвы нашли минские дворники

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Новости Беларуси. Когда в борьбе за чистоту все средства хороши. Необычный способ уборки опавшей листвы применили столичные коммунальщики,  сообщили в программе...
 
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