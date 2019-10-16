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«Динамо» 17 октября дома примет нижегородское «Торпедо»

17.10.2019 17:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» проведет 17 октября домашний матч регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо» 17 октября дома примет нижегородское «Торпедо»

Играть предстоит с нижегородским «Торпедо». «Зубры» попытаются прервать серию из четырех поражений кряду. В турнирной таблице на Западе белорусский клуб идет 9-м, имея в активе 15 очков. У «Торпедо» на 6 баллов больше. Стартовое вбрасывание на «Минск-Арене» намечено на 19:00.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» проведет 17 октября домашний матч регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Играть предстоит с...
 
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