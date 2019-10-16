|
«Динамо» 17 октября дома примет нижегородское «Торпедо»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» проведет 17 октября домашний матч регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Играть предстоит с нижегородским «Торпедо». «Зубры» попытаются прервать серию из четырех поражений кряду. В турнирной таблице на Западе белорусский клуб идет 9-м, имея в активе 15 очков. У «Торпедо» на 6 баллов больше. Стартовое вбрасывание на «Минск-Арене» намечено на 19:00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» проведет 17 октября домашний матч регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Играть предстоит с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)