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Девять звёздных тандемов. Рассказываем об актёрах и режиссёрах, которые нашли друг друга

17.10.2019 17:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Известно, что в любом деле приятно найти единомышленников, которые могут поддерживать и вдохновлять. Иногда таких людей много, а иногда достаточно одного, в таких случаях формируется звёздный дуэт. 

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В кинематографе дуэты режиссёров и актёров помогают фильмам заиграть новыми красками и привлечь зрителей к экранам. А теперь без лишних слов давайте вспомним людей, сотрудничество которых привело к созданию шедевров. 

Тим Бёртон и Джонни Депп 

Первый совместный фильм Бёртона и Деппа вышел на экраны в 1990 году. Назывался этот фильм «Эдвард Руки-ножницы». С тех пор Тим и Джонни начали регулярно сотрудничать. Депп говорил, что готов сняться в любом фильме и в любой роли, которую ему предложит Бёртон. А над режиссёром подшучивали, когда он снимал кино без участия Деппа, мол, неужели в новой работе не будет Джонни? 

Девять звёздных тандемов. Рассказываем об актёрах и режиссёрах, которые нашли друг друга
Фото: instagram.com/timburtoneverything 

Вместе они выпустили 9 кинокартин, в числе которые неоконченный документальный фильм и мультфильм, где Депп озвучивал одного из персонажей. 

Уэс Андерсон и Билл Мюррей 

Нельзя сказать, что после знакомства с Андерсоном у Мюррея началась вторая волна популярности, поскольку сильного карьерного спада у Билла не было, но, сотрудничая с Уэсом, актёр стал ещё популярнее. Мюррей появился уже во втором фильме Андерсона. Ради того, чтобы Билл снялся в его кинокартине, Уэс отложил съёмки на полгода. И он не прогадал. Их первая совместная работа «Академия Рашмор» стала очень успешной, и теперь она включёна в список «500 лучших фильмов всех времен». 

Девять звёздных тандемов. Рассказываем об актёрах и режиссёрах, которые нашли друг друга
Фото: instagram.com/lucacerigioni 

С тех пор Мюррей появляется в каждой кинокартине Андерсона. Они вместе работали в 8 фильмах, и один пока что находится в разработке. 

Роберт Родригес и Дэнни Трехо 

Родригес и Трехо являются дальними родственниками, но они не знали о своём родстве до тех пор, пока не познакомились на съёмках фильма «Отчаянный». Едва Роберт увидел Дэнни, он сразу подумал, что этот человек станет знаменитостью боевиков. Возможно, поэтому в фильмах Трехо часто получает имя, означающее холодное оружие. Позже Родригес захотел снять актёра в детской кинокартине, поскольку Дэнни отлично ладил с детьми. 

Девять звёздных тандемов. Рассказываем об актёрах и режиссёрах, которые нашли друг друга
Фото: instagram.com/rodriguez 

Сейчас у Роберта и Трехо насчитывается 12 совместных фильмов. 

Федерико Феллини и Джульетта Мазина 

Начать следует с того, что без Мазиной мир мог бы и не узнать о режиссёрском таланте Феллини. Познакомились они на съёмках, когда Федерико экранизировал свои рассказы, которые ранее писал для радио. Вскоре после встречи пара поженилась и Джульетта стала олицетворением большинства кинокартин своего мужа. 

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Девять звёздных тандемов. Рассказываем об актёрах и режиссёрах, которые нашли друг друга
Фото: instagram.com/da_shul_ 

Всего Мазина снялась в 8 фильмах Феллини, помогая ему стать знаменитым и обретая собственную популярность. 

Квентин Тарантино и Сэмюэл Лерой Джексон 

Впервые Таратино и Джексон встретились на кастинге к фильму «Бешеные псы». Сэмюэл роль не получил, но запомнился Квентину своей игрой. После выхода кинокартины на экраны Тарантино и Джексон случайно встретились. Актёр похвалил фильм, а режиссёр предложил Сэмюэлю принять участие в его следующей работе, которая называлась «Криминальное чтиво». 

Девять звёздных тандемов. Рассказываем об актёрах и режиссёрах, которые нашли друг друга
Фото: instagram.com/realmoviefun 

Успешный фильм стал началом творческого тандема, который продолжается и по сей день. Всего у них 6 совместных работ, включая закадровое озвучивание. 

Кристофер Нолан и Майкл Кейн 

Возможно, этот дуэт покажется необычным, поскольку Майкл нередко получает второплановые роли в работах Нолана, однако Кейн является наиболее частым гостем в фильмах Кристофера. Именно Майклу режиссёр доверяет произносить самые мудрые реплики в своих кинокартинах. Активное сотрудничество между ними началось с фильма «Бэтмен: Начало». 

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Девять звёздных тандемов. Рассказываем об актёрах и режиссёрах, которые нашли друг друга
Фото: instagram.com/christophernolann 

Клейн снялся в 7 фильмах Нолана, а также сейчас в производстве их восьмая совместная работа, премьера которой назначена на 2020 год. 

Мартин Скорсезе и Роберт Де Ниро 

Ещё один дуэт, который, вероятно, кто-то захотел бы оспорить. Ведь множество удачных работ есть у Ди Каприо и Скорсезе, но пока что пальма первенства по числу совместных фильмов с режиссёром принадлежит Де Ниро. С Робертом Мартин познакомился после своего успешного дебюта. Однако сотрудничество началось только через несколько лет с фильма «Злые улицы». 

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Девять звёздных тандемов. Рассказываем об актёрах и режиссёрах, которые нашли друг друга
Фото: instagram.com/martinscorsese_ 

Сейчас у них 12 совместных работ, последняя из которых вышла на экраны в сентябре 2019 года. 

Люк Бессон и Жан Рено 

Своей актёрской карьерой Рено во многом обязан Бессону. До встречи с ним Жан играл малозаметные второплановые роли. Познакомившись с Рено, Люк стал предлагать ему сыграть персонажей в своих фильмах, и вскоре Жан приобрёл популярность.

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Девять звёздных тандемов. Рассказываем об актёрах и режиссёрах, которые нашли друг друга
Фото: Bauer Griffin 

Всего Бессон и Рено сотрудничали при съёмках 9 фильмов, хотя с 2010 года они на съёмочной площадке не пересекаются. 

Пол Уильям Скотт Андерсон и Милла Йовович 

Андерсон и Йовович познакомились на съёмках фильма «Обитель зла», где Милла исполнила главную роль. Вскоре между режиссёром и актрисой вспыхнули романтические отношения, которые привели к созданию семьи. 

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Девять звёздных тандемов. Рассказываем об актёрах и режиссёрах, которые нашли друг друга
Фото: instagram.com/millajovovich 

У пары семь совместных работ, шесть из них – серия фильмов «Обитель зла». Седьмой фильм Пола, в котором снялась Милла, – «Мушкетёры». 

Люди в материале: Сэмюэл Л. Джексон, Тим Бертон, Джонни Депп, Уэс Андерсон, Билл Мюррей, Роберт Родригес, Дэнни Трехо, Федерико Феллини, Джульетта Мазина, Квентин Тарантино, Кристофер Нолан, Майкл Кейн, Мартин Скорсезе, Роберт Де Ниро, Люк Бессон, Жан Рено, Пол Андерсон, Милла Йовович
 
Теги: знакомства
 
 
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Известно, что в любом деле приятно найти единомышленников, которые могут поддерживать и вдохновлять. Иногда таких людей много, а иногда достаточно одного, в таких...
 
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