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Четыре тысячи черепах в мешках нашли в гараже в Оренбурге
Источник материала: СТВ
Новости России. Живую контрабанду обнаружили в Оренбурге. Речь идет о черепахах исчезающего вида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
4000 особей нашли в гараже местного жителя. Они были спрятаны в мешках. Выяснилось, что в Россию черепашек привезли из Казахстана. Правоохранители задержали двух человек.
Краснокнижных рептилий разместили в ветеринарном университете. Позже их отправят на родину и отпустят в естественную среду обитания.
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Новости России. Живую контрабанду обнаружили в Оренбурге. Речь идет о черепахах исчезающего вида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4000 особей нашли в...
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