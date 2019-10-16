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Четыре тысячи черепах в мешках нашли в гараже в Оренбурге

17.10.2019 17:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Живую контрабанду обнаружили в Оренбурге. Речь идет о черепахах исчезающего вида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре тысячи черепах в мешках нашли в гараже в Оренбурге

4000 особей нашли в гараже местного жителя. Они были спрятаны в мешках. Выяснилось, что в Россию черепашек привезли из Казахстана. Правоохранители задержали двух человек.

Четыре тысячи черепах в мешках нашли в гараже в Оренбурге

Краснокнижных рептилий разместили в ветеринарном университете. Позже их отправят на родину и отпустят в естественную среду обитания.

Четыре тысячи черепах в мешках нашли в гараже в Оренбурге

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Новости России. Живую контрабанду обнаружили в Оренбурге. Речь идет о черепахах исчезающего вида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4000 особей нашли в...
 
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