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В Гродно официант похитил деньги из сейфа на работе и уехал в Москву
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродно официант похитил из сейфа ресторана более 12 тысяч белорусских рублей.
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У правоохранителей была версия, что у злоумышленника были ключи.
Подозрения пали на официанта, который работал на этом предприятии. Парень знал, где лежит ключ от двери в офиса – он находился в общедоступном месте. Официант незаметно взял ключ, проник в помещение, а после кражи положил на место.
Злоумышленник открыл сейф ключом, который лежал в выдвижном ящике.
Парень обзавелся деньгами, вызвал такси и отправился в Минск. Затем поехал в Москву. Похищенных средств хватило на несколько дней активного отдыха и покупку дорого смартфона.
Домой парень вернулся на маршрутке. На въезде в Гродно он был задержан. К этому времени у оперативников уже была информация о его причастности к совершению кражи.
Возбуждено уголовное дело.
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Новости Беларуси. В Гродно официант похитил из сейфа ресторана более 12 тысяч белорусских рублей. По информации УВД Гродненского облисполкома, из сейфа в офисе...
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