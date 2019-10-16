ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Попугай-предсказатель из Гродненского зоопарка: снег выпадет в середине января

17.10.2019 17:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Снежная зима в Беларуси будет поздней. Такое предсказание сделал попугай из Гродненского зоопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попугай-предсказатель из Гродненского зоопарка: снег выпадет в середине января

Катюня, ты поняла, какое у тебя ответственное занятие? Когда выпадет снег, Катя? Расскажи нам!

Попугай-предсказатель из Гродненского зоопарка: снег выпадет в середине января

Жако по кличке Катя предложили вытащить из так называемой чаши судьбы записку с ответом на вопрос «Когда в Беларуси выпадет настоящий снег?» Птица в прорицательницы записалась совсем недавно.

Попугай-предсказатель из Гродненского зоопарка: снег выпадет в середине января

Но посетители говорят, предсказания сбываются. Правда, капризы погоды спрогнозировать даже специалистам не так-то просто. В эти дни температура воздуха бьет все рекорды.

Попугай-предсказатель из Гродненского зоопарка: снег выпадет в середине января

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Снежная зима в Беларуси будет поздней. Такое предсказание сделал попугай из Гродненского зоопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Брестом Peugeot сбил 2-летнего мальчика. Ребенок в реанимации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика