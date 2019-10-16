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Великобритания и ЕС достигли соглашения по Brexit
Источник материала: СТВ
Новости мира. К общему пониманию пришли по некоторым политическим аспектам сделки и утвердили дополнительный протокол о Северной Ирландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для этого чиновники Старого Света непрерывно вели переговоры двое суток. Впрочем, подробности выхода Британии из Европейского союза пока до конца так и не известны. Соглашение еще предстоит утвердить на саммите ЕС. После этого одобрить документ должна британская Палата общин. Экстренное заседание парламентариев назначено на субботу, 19 октября.
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Новости мира. К общему пониманию пришли по некоторым политическим аспектам сделки и утвердили дополнительный протокол о Северной Ирландии, сообщили в программе...
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