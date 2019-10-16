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«Белнефтехим» заявил о желании проверять качество российской нефти: то ли еще будет...

17.10.2019 18:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Концерн «Белнефтехим» до конца года примет решение о строительстве на магистральном нефтепроводе «Дружба» узла проверки качества поступающей из России нефти.

Об этом заявил зампред концерна Владимир Сизов на форуме «Нефтехимия», сообщает БЕЛТА.

О строительстве узла в интервью журналу «Вестник Белнефтехима» ранее сообщал главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго:

— Сейчас обсуждаем с концерном «Белнефтехим» вопросы строительства узла учета и измерения качества на входе трубопровода в Беларусь. Это дало бы дополнительную гарантию безопасности, контроля количества и качества поступающей нефти.

Напомним, что в конце апреля этого года «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества поступающей из России нефти. Спустя несколько дней Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов «из-за качества российской нефти». 

В начале лета российские СМИ сообщали о сумме претензий «Белнефтехима» из-за некачественной нефти: речь шла якобы о $ 155 млн. Российская сторона оценила ущерб гораздо скромнее.
 
 
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Концерн «Белнефтехим» до конца года примет решение о строительстве на магистральном нефтепроводе «Дружба» узла проверки качества поступающей из России нефти.
 
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