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Сивицкий: «Главный вопрос не в том, было ли задержание, а с какой целью Богачева приехала в Беларусь?»

17.10.2019 18:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным глава Беларуси поднял тему с задержанием Анны Богачевой, который, по его словам, был «опросом гражданки России». Почему этот инцидент так беспокоит белорусские власти?

Сивицкий: «Главный вопрос не в том, было ли задержание, а с какой целью Богачева приехала в Беларусь?»
Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий считает, что причина в достаточно жесткой реакции России и опасениях белорусского лидера по поводу усиления российского информационного влияния.

— Мне кажется, что сам по себе инцидент все-таки был. Но главный вопрос не в том, было ли это задержанием или выяснением обстоятельств, главный вопрос: с какой действительно целью госпожа Богачева прибыла в Беларусь? — отметил в экспресс-комментарии «Cалідарнасці» Арсений Сивицкий. — И я думаю, что подозрения, которые возникли у белорусской стороны, вполне оправданы.

Политолог напоминает, что последние несколько лет Россия активно развертывает инфраструктуру информационного влияния в белорусском сегменте интернета.

— Происходит распространение информации и пропагандистских нарративов в социальных сетях и мессенджерах, создается сеть региональных ресурсов пророссийской и антибелорусской ориентации, идут ограниченные кибератаки на официальные аккаунты различных госорганов, в том числе и силовых, с последующей публикацией фейковых новостей и заявлений, — перечисляет эксперт. — Проводятся даже учения, отрабатывающие технологии скрытого влияния на общественные настроения в контексте возможных протестов в Беларуси.


Это не могут не видеть белорусские власти. Тем более что эта работа осуществляется на достаточно системной основе.

— Все говорит о том, что такая работа реализуется не какими-то анонимными волонтерскими структурами, а за ней стоят определенные частные и окологосударственные структуры и группы, которые связаны с разведсообществом России и Кремлем, — отмечает Арсений Сивицкий.

По мнению политолога, появление Анны Богачевой, которая как раз и связана с таким сообществом (Агентство интернет-исследований не зря называют «фабрикой троллей»), не может не вызывать определенных опасений у белорусских властей.

— Она сюда приезжала на различные семинары и тренинги по этой информационной работе, что также подтверждает мысль, что и этот ее приезд был обусловлен не совсем с личными целями, — напоминает собеседник «Салiдарнасцi». — Подтверждает это и реакция на инцидент российского руководства. По этому поводу уже выступил российский посол в Беларуси.

Понятно, что Минск крайне не заинтересован выносить ситуацию в публичное пространство.

— Но реакция с российской стороны была достаточно жесткая и , видимо, обуславливаются те комментарии, которые сегодня вынужден был давать глава государства, — поясняет эксперт.

Нервозность Лукашенко по этому поводу понятна. В самом разгаре парламентская кампания, а в следующем году будут проводиться президентские выборы.

— И очевидно, что российская сторона будет усиливать свое информационное влияние, — уверен Арсений Сивицкий. — А вот с какими целями – это самый главный вопрос.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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На встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным глава Беларуси поднял тему с задержанием Анны Богачевой, который, по его словам, был «опросом...
 
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