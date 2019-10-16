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Еще несколько лет назад владельцев двух квартир и больше было 100 тыс. с небольшим. А сейчас...
Источник материала: Партизан
Больше 220 тыс. белорусов имеют две и более квартиры, сообщил 17 октября на пресс-конференции начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Михаил Рассолько.
Наибольшее количество их в Минске – более 67 тыс. В областях – в среднем от 20 тыс. до 28 тыс. человек. Исключение Гомельская область – там таких людей 35 тыс.
По словам Россолько, количество владельцев двух и более квартир постоянно растет.
«Еще несколько лет назад их было чуть больше 100 тыс. То есть примерно за пять лет произошел рост приблизительно в два раза, – отметил начальник главного управления. – Кстати, если у человека два жилых помещения в многоквартирных домах, это его право выбрать, по какому из них платить налог. Для этого надо обратиться в налоговый орган», – цитирует чиновника
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Больше 220 тыс. белорусов имеют две и более квартиры, сообщил 17 октября на пресс-конференции начальник главного управления налогообложения физических лиц...
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