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Еще несколько лет назад владельцев двух квартир и больше было 100 тыс. с небольшим. А сейчас...

17.10.2019 18:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Больше 220 тыс. белорусов имеют две и более квартиры, сообщил 17 октября на пресс-конференции начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Михаил Рассолько.

Наибольшее количество их в Минске – более 67 тыс. В областях – в среднем от 20 тыс. до 28 тыс. человек. Исключение Гомельская область – там таких людей 35 тыс.

По словам Россолько, количество владельцев двух и более квартир постоянно растет.

«Еще несколько лет назад их было чуть больше 100 тыс. То есть примерно за пять лет произошел рост приблизительно в два раза, – отметил начальник главного управления. – Кстати, если у человека два жилых помещения в многоквартирных домах, это его право выбрать, по какому из них платить налог. Для этого надо обратиться в налоговый орган», – цитирует чиновника БелТА.
 
Теги: Минск
 
 
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Больше 220 тыс. белорусов имеют две и более квартиры, сообщил 17 октября на пресс-конференции начальник главного управления налогообложения физических лиц...
 
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