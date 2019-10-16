ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конфликт из-за парковки в Могилеве закончился поджогом машины

17.10.2019 18:26 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Житель Могилева, поссорившийся с соседом из-за парковки, решил отомстить и поджег его легковой автомобиль, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Инцидент в областном центре произошел 12 октября: в милицию обратился 49-летний автовладелец, заявив, что сосед пытался сжечь принадлежащую ему машину.

Прибывшие на место оперативники выяснили, что между соседями периодически происходили ссоры из-за парковки: подозреваемый был недоволен тем, что машина якобы мешала проходу к подъезду.

"Вечером, употребив спиртные напитки, могилевчанин разозлился окончательно: он взял из дома растворитель, которым облил колесо чужой машины, а после поджег его", – сказали в управлении.

"Народный мститель" был задержан, в отношении него возбудили дело за покушение на умышленное уничтожение либо повреждение имущества. Ему в качестве максимального наказания грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Могилева, поссорившийся с соседом из-за парковки, решил отомстить и поджег его легковой автомобиль, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Снесла пролеты, выехала на встречку». Пьяная минчанка разбила пять машин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика