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Преподаватель БГУ умер, не дойдя до научной конференции

17.10.2019 18:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Преподаватель факультета социокультурных коммуникаций (ФСК) БГУ умер днем в четверг в учебном корпусе, эту информацию Sputnik подтвердила декан факультета Сергей Важник.

Информация о ЧП в корпусе Факультета социокультурных коммуникаций появилась днем в четверг в ряде Telegram-каналов. При этом сообщалось о том, что преподаватель будто бы оставался лежать на лестнице, а рядом никого не было.

Факт инцидента Sputnik подтвердил декан факультета. Как рассказал Важник, 65-летний доцент ФСК шел на научную конференцию, однако ему стало плохо.

"Я был свидетелем тому, как ему оказывали первую медицинскую помощь", – рассказал декан.

Как рассказал Важник, сразу за доцентом шел замдекана другого факультета – он и оказал первую помощь. Сразу же были вызваны медики, однако они не смогли помочь преподавателю. "Предварительно говорят, что это или инфаркт, или тромб оторвался", – констатировал собеседник агентства.


После констатации смерти приезжала на факультет и милиция. "Все время рядом были люди – и студенты, и сотрудники кафедры", – добавил Важник.

Саму конференцию начали с минуты молчания в память о преподавателе. Ему посвятили и открывшуюся здесь выставку студенческих работ.

"Он был одним из любимейших преподавателей, был влюблен в свою работу и предан ей", – добавил Важник и выразил свои слова соболезнования родным усопшего.
 
 
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Преподаватель факультета социокультурных коммуникаций (ФСК) БГУ умер днем в четверг в учебном корпусе, эту информацию Sputnik подтвердила декан факультета Сергей...
 
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