Преподаватель БГУ умер, не дойдя до научной конференции

Информация о ЧП в корпусе Факультета социокультурных коммуникаций появилась днем в четверг в ряде Telegram-каналов. При этом сообщалось о том, что преподаватель будто бы оставался лежать на лестнице, а рядом никого не было.





Факт инцидента Sputnik подтвердил декан факультета. Как рассказал Важник, 65-летний доцент ФСК шел на научную конференцию, однако ему стало плохо.





"Я был свидетелем тому, как ему оказывали первую медицинскую помощь", – рассказал декан.





Как рассказал Важник, сразу за доцентом шел замдекана другого факультета – он и оказал первую помощь. Сразу же были вызваны медики, однако они не смогли помочь преподавателю. "Предварительно говорят, что это или инфаркт, или тромб оторвался", – констатировал собеседник агентства.









После констатации смерти приезжала на факультет и милиция. "Все время рядом были люди – и студенты, и сотрудники кафедры", – добавил Важник.





Саму конференцию начали с минуты молчания в память о преподавателе. Ему посвятили и открывшуюся здесь выставку студенческих работ.





"Он был одним из любимейших преподавателей, был влюблен в свою работу и предан ей", – добавил Важник и выразил свои слова соболезнования родным усопшего.



