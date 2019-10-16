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Полоцкого блогера Geibal вызвали в следственный комитет - просили отдать телефон

17.10.2019 18:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полоцкого блогера Романа Левковская (Geibal), который 14 октября заявил, что его пытали в милиции, вызвали на следующий день в Полоцкий межрайонный отдел следственного комитета. Сообщили, что проверка по его заявлению будет продолжаться до 10 дней. Попросили также оставить для экспертизы телефон, сообщает "Витебская Весна".


Роман Левковский. Фото "Витебской Весны"


19-летний блогер Роман Левковский из Полоцка опубликовал 14 октября видеоролик, в котором рассказал, как над ним издевались в отделении милиции. Душили, унижали и угрожали "отвезти в лес", если хоть кому об этом расскажет.

На следующий день парень направил соответствующие заявления в следственный комитет и прокуратуру. В СК Роману выдали постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы, но проходить ее парень отказался. Утверждает, что следов удушения на его шее все равно не осталось: "Душили профессионально ..."

16 октября с блогером связались по телефону сотрудники СК и попросили зайти в Полоцкий отдел следственного комитета. Роман согласился.

"Разговаривали со мной корректно, сообщили, что никаких действий по моему заявлению еще не проводилось и что проверка фактов, о которых я пишу в заявлении, будет продолжаться 10 дней. О результатах проверки мне обязательно сообщат, сказали ", - рассказал" Витебской Весне "Роман Левковский.


Также сообщил, что у него хотели забрать на экспертизу телефон, чтобы попытаться восстановить удаленный милиционерами ролик. По словам Романа, следователи сказали, что этот ролик может послужить доказательством того, что между блогером и сотрудниками милиции действительно произошел конфликт. Но отдавать телефон на 30 дней полочанин отказался, объяснив, что без телефона он как без рук.

Роман рассказал, что на входе в следственный комитет едва не столкнулся лоб в лоб с сотрудником милиции, который накануне запугивал парня. Как полагает полоцкий блогер, милиционера вызвали в СК по его заявлению.

Левковский говорит, что никаких бумаг в следственном комитете не подписывал.
 
 
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Полоцкого блогера Романа Левковская (Geibal), который 14 октября заявил, что его пытали в милиции, вызвали на следующий день в Полоцкий межрайонный отдел следственного...
 
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