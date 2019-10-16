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В Дрогичине не зарегистрировали кандидатом генерала Василия Гедько

17.10.2019 17:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как стало известно “Першаму Рэгіёну”, 16 октября комиссия Днепро-Бугского избирательного округа № 10 зарегистрировала всех кандидатов в депутаты, кроме генерала-пограничника Василия Гедько.


Основаниями для нерегистрации бывшего начальника Института пограничной службы стали два предупреждения, вынесенные его инициативной группе – одно 27 сентября, а второе – 2 октября. Уже тогда многие предполагали, что Василию Гедько откажут в регистрации по этой причине.

Однако, необычные события вокруг фигуры Василия Гедько были раньше. Еще до этих предупреждений один одиозный сайт, поливающий грязью оппозиционеров, вдруг разразился негативными статьями о генерале.

Странно, не правда ли? Чехвостят оппозиционеров, но вдруг напали на генерала, получавшего погоны от самого Александра Лукашенко…
 
Напомним, что в конце сентября “Першы Рэгіён” опубликовал с Василием Гедько интервью, спрашивали его в том числе и в чем причина таких нападок на него. Генерал говорил, что еще до выборов к нему приезжали “два человека из Дрогичина”, которые предлагали ему не баллотироваться. Связано ли это всё с тем, что генерала Гедько не зарегистрировали?
 
 
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Как стало известно “Першаму Рэгіёну”, 16 октября комиссия Днепро-Бугского избирательного округа № 10 зарегистрировала всех кандидатов в депутаты, кроме...
 
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