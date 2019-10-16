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В Дрогичине не зарегистрировали кандидатом генерала Василия Гедько
Источник материала: Партизан
Как стало известно
Основаниями для нерегистрации бывшего начальника Института пограничной службы стали два предупреждения, вынесенные его инициативной группе – одно 27 сентября, а второе – 2 октября. Уже тогда многие предполагали, что Василию Гедько откажут в регистрации по этой причине.
Однако, необычные события вокруг фигуры Василия Гедько были раньше. Еще до этих предупреждений один одиозный сайт, поливающий грязью оппозиционеров, вдруг разразился негативными статьями о генерале.
Странно, не правда ли? Чехвостят оппозиционеров, но вдруг напали на генерала, получавшего погоны от самого Александра Лукашенко…
Напомним, что в конце сентября “Першы Рэгіён”
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