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ГАИ окропила святой водой переход в Солигорске - не помогло

17.10.2019 17:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обращение Госавтоинспекции к священникам был последним шансом снизить аварийность на одном из перекрестков автодороги «Солигорск-Радково», рассказали сотрудники ГАИ Солигорскому телеканалу.

«На этом перекрестке было совершено два наезда на пешеходов, один – со смертельным исходом. Госавтоинспекция принимает все меры по уменьшению аварийности на этом участке дороги: искусственная неровность, который в народе называют «спящим полицейским«, освещение, ну и последний шанс – были приглашены священники для освящения этого места, чтобы избежать таких сильных и летательных результатов аварийности», – рассказал Владимир Гелескул из Солигорского РОВД.


Священники прочитали молитвы и окропили святой водой весь перекресток.

По словам солигорского активиста Александра Гойшика, через день после освящения на этом переходе сбили человека.

«Может стоило бы поставить светофор с кнопкой, не находите?! И сделать наконец тех самых «лежачих полицейских», а не приподнять пешеходный переход и назвать его так?», – спрашивает Гойшик в Фейсбуке.

Белорусская ГАИ регулярно обращается к священникам. В феврале 2016 года епископ Гомельский и Жлобинский Преосвященный Стефан освятил служебные машины ДПС, эвакуатор и самих милиционеров.

В прошлом году священник освятил аварийные участки дороги в Барановичах, а в позапрошлом году – в Минске.

В этом году в январе гродненские католические и православные священники освятили новые Geely ГАИ – «чтобы не ломались и служили на благо». В мае 2019-го машины автоинспекторов освятили в Минске.
 
Теги: Минск
 
 
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Обращение Госавтоинспекции к священникам был последним шансом снизить аварийность на одном из перекрестков автодороги «Солигорск-Радково», рассказали...
 
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