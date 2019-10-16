ГАИ окропила святой водой переход в Солигорске - не помогло

«На этом перекрестке было совершено два наезда на пешеходов, один – со смертельным исходом. Госавтоинспекция принимает все меры по уменьшению аварийности на этом участке дороги: искусственная неровность, который в народе называют «спящим полицейским«, освещение, ну и последний шанс – были приглашены священники для освящения этого места, чтобы избежать таких сильных и летательных результатов аварийности», – рассказал Владимир Гелескул из Солигорского РОВД.









Священники прочитали молитвы и окропили святой водой весь перекресток.





По словам солигорского активиста Александра Гойшика, через день после освящения на этом переходе сбили человека.





«Может стоило бы поставить светофор с кнопкой, не находите?! И сделать наконец тех самых «лежачих полицейских», а не приподнять пешеходный переход и назвать его так?», – спрашивает Гойшик в Фейсбуке.





Белорусская ГАИ регулярно обращается к священникам. В феврале 2016 года епископ Гомельский и Жлобинский Преосвященный Стефан освятил служебные машины ДПС, эвакуатор и самих милиционеров.





В прошлом году священник освятил аварийные участки дороги в Барановичах, а в позапрошлом году – в Минске





В этом году в январе гродненские католические и православные священники освятили новые Geely ГАИ – «чтобы не ломались и служили на благо». В мае 2019-го машины автоинспекторов освятили в Минске.







