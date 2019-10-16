Названы 5 финалисток, которые представят Беларусь на «Мисс Мира Plus Size»

Источник материала: Tut.by

Только что стали известны имена пятерки, которая 5−10 ноября представит Беларусь на международном конкурсе красоты в Киеве. Кто же прошел в финал? Сообщаем имена участниц.

Бизнесвумэн и совладелица нескольких компаний в разных сферах: от строительно-монтажных работ, оптовой торговли стройматериалами до международного туризма. За свою жизнь открыла много бизнесов, а также стала женой и мамой двоих детей.

Пошла на конкурс, чтобы подать пример дочери и вдохновить ее не только деловыми мамиными успехами, но и красотой.





Этот проект для Ирины — возможность поддержать девушек, которым не хватает любви и принятия. А еще рассказать, что быть собой сложно, страшно, но очень круто.

Ирина пережила расстройство пищевого поведения и прошла долгий путь к выздоровлению. Ведет блог в инстаграм, в котором делится опытом и рассказывает, как жить счастливой здоровой жизнью в размере L.





Кандидат медицинских наук и психолог со стажем. Автор и ведущая онлайн-курса «Счастливое здоровье» и программы по развитию креативного мышления. В будущем мечтает стать лицом бренда нижнего белья.

Инга Булицкая





Работает государственным налоговым инспектором и растит двух сыновей-спортсменов. Участвует в проекте, чтобы сломать стереотипы о женщине государственном служащем. А также — доказать, что высокая должность и офисная работа не мешают быть элегантной и носить корону королевы красоты.

Дизайнер интерьеров, которая легко садится на шпагат и делает батман. Тренер по стрип-пластике и вместе со своим молодым человеком ведет здоровый образ жизни.

Интересно, что из проекта «Мисс Беларусь Plus Size» в Киев также отправится Ванесса Морская-Уменне. Однако представит она не Беларусь, а Нигерию. Решение участницы поддержали организаторы проекта — готовиться к поездке на международный конкурс красоты Ванесса будет с белорусской командой.