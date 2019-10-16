ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Названы 5 финалисток, которые представят Беларусь на «Мисс Мира Plus Size»

17.10.2019 19:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Только что стали известны имена пятерки, которая 5−10 ноября представит Беларусь на международном конкурсе красоты в Киеве. Кто же прошел в финал? Сообщаем имена участниц.

Наталья Колесникова, Гомель

Бизнесвумэн и совладелица нескольких компаний в разных сферах: от строительно-монтажных работ, оптовой торговли стройматериалами до международного туризма. За свою жизнь открыла много бизнесов, а также стала женой и мамой двоих детей.

Пошла на конкурс, чтобы подать пример дочери и вдохновить ее не только деловыми мамиными успехами, но и красотой.

Ирина Вайницкая, Минск


Этот проект для Ирины — возможность поддержать девушек, которым не хватает любви и принятия. А еще рассказать, что быть собой сложно, страшно, но очень круто.

Ирина пережила расстройство пищевого поведения и прошла долгий путь к выздоровлению. Ведет блог в инстаграм, в котором делится опытом и рассказывает, как жить счастливой здоровой жизнью в размере L.

Алина Волченко


Кандидат медицинских наук и психолог со стажем. Автор и ведущая онлайн-курса «Счастливое здоровье» и программы по развитию креативного мышления. В будущем мечтает стать лицом бренда нижнего белья.

Инга Булицкая


Работает государственным налоговым инспектором и растит двух сыновей-спортсменов. Участвует в проекте, чтобы сломать стереотипы о женщине государственном служащем. А также — доказать, что высокая должность и офисная работа не мешают быть элегантной и носить корону королевы красоты.

Виктория Клевец, Минск

Дизайнер интерьеров, которая легко садится на шпагат и делает батман. Тренер по стрип-пластике и вместе со своим молодым человеком ведет здоровый образ жизни.

Интересно, что из проекта «Мисс Беларусь Plus Size» в Киев также отправится Ванесса Морская-Уменне. Однако представит она не Беларусь, а Нигерию. Решение участницы поддержали организаторы проекта — готовиться к поездке на международный конкурс красоты Ванесса будет с белорусской командой.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Только что стали известны имена пятерки, которая 5−10 ноября представит Беларусь на международном конкурсе красоты в Киеве. Кто же прошел в финал? Сообщаем имена...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эффективные подходы по консервации зерна кукурузы продемонстрировали на областном совещании в Горецком районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика