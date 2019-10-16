Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

19 октября во всех районах Могилёвской области пройдут субботники. Примут участие в наведении порядка, озеленении района и мстиславчане.

Планируется высадить 900 саженцев деревьев и 200 кустарника, которые украсят территорию у кагального колодца, парк Мира, микрорайон Юго-Западный. Также посадка деревьев пройдёт в агрогородках, в парке д. Коробчино, Печковке, Пустынках, около 100 саженцев появится на территории около магазина «Сузорье».

Работники коллективов и организаций наведут порядок на территории возле Кургана Славы, городских улицах, детском сквере, в лесных массивах Мстиславского и Ходосовского лесничеств.

Соб. инф.