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19 октября во всех районах Могилёвской области пройдут субботники

17.10.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

19 октября во всех районах Могилёвской области пройдут субботники. Примут участие в наведении порядка, озеленении района и мстиславчане.

19 октября во всех районах Могилёвской области пройдут субботники

Планируется высадить 900 саженцев деревьев и 200 кустарника, которые украсят территорию у кагального колодца, парк Мира, микрорайон Юго-Западный. Также посадка деревьев пройдёт в агрогородках, в парке д. Коробчино, Печковке, Пустынках, около 100 саженцев появится на территории около магазина «Сузорье».

Работники коллективов и организаций наведут порядок на территории возле Кургана Славы, городских улицах, детском сквере, в лесных массивах Мстиславского и Ходосовского лесничеств.

Соб. инф. 

 
 
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19 октября во всех районах Могилёвской области пройдут субботники. Примут участие в наведении порядка, озеленении района и мстиславчане. Планируется высадить 900...
 
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