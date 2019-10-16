|
19 октября во всех районах Могилёвской области пройдут субботники
17.10.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19 октября во всех районах Могилёвской области пройдут субботники. Примут участие в наведении порядка, озеленении района и мстиславчане.
Планируется высадить 900 саженцев деревьев и 200 кустарника, которые украсят территорию у кагального колодца, парк Мира, микрорайон Юго-Западный. Также посадка деревьев пройдёт в агрогородках, в парке д. Коробчино, Печковке, Пустынках, около 100 саженцев появится на территории около магазина «Сузорье».
Работники коллективов и организаций наведут порядок на территории возле Кургана Славы, городских улицах, детском сквере, в лесных массивах Мстиславского и Ходосовского лесничеств.
Соб. инф.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 октября во всех районах Могилёвской области пройдут субботники. Примут участие в наведении порядка, озеленении района и мстиславчане. Планируется высадить 900...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)