ОффТОП: Умные четки от Ватикана

Источник материала: Новости Дзержинска

В Ватикане выпустили электронные четки eRosary, подключенные к мобильному приложению Click to Pray.

Современные четки собраны из десяти черных агатовых и гематитовых бусин, а также умного креста, в котором хранятся данные.

«Чтобы активировать мобильное приложение, нужно провести крестом вблизи экрана смартфона», — говорится в сообщении.

В приложении также находятся тексты и аудиозаписи молитв для обучения, то есть можно отслеживать прогресс по каждой молитве.

Более того, четки могут работать и как фитнес-браслет: приложение отслеживает количество сожженных калорий, сделанных шагов, пройденных километров и другие параметры.



