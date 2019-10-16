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«За личное мужество и особый вклад в охрану границы»: Лукашенко получил высшую пограничную награду

17.10.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Совет командующих Погранвойсками стран Содружества наградил Александра Лукашенко высшей пограничной наградой и присвоил ему звание почетного пограничника СНГ.

«За личное мужество и особый вклад в охрану границы»: Лукашенко получил высшую пограничную награду

Александр Лукашенко во время посещения погранзаставы «Дивин», 1 июня 2018 года. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Как сообщает телеканал ОНТ, такой награды удостаиваются пограничники за личное мужество и особый вклад в охрану границы. Белорусский президент стал первым и пока единственным главой государства Содружества, которому присвоено это звание.

Напомним, Александр Лукашенко в армейские годы служил в Брестском пограничном отряде.

«Я так подумываю часто, что если бы я не попал в пограничные войска и не служил в них, я бы не был президентом. В моей жизни было несколько таких моментов, что, если бы я их на своем пути не прошел, я бы не был тем, кем есть сейчас», — рассказывал Александр Лукашенко во время посещения погранзаставы «Дивин» в июне прошлого года. Он также признался, что хотел бы, чтобы его примеру, а также примеру его старших сыновей (Виктор и Дмитрий также служили в погранвойсках) последовал младший Николай.

«Младший готовится быть пограничником, если ему понравится служба в пограничных войсках. Но я, конечно, хотел бы», — отметил Александр Лукашенко.

 
 
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