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Жители Граевки недоумевают, почему ночью у них нет уличного освещения

17.10.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Конечно, это касается не всей Граевки, а только её части, но самое плохое - что речь идёт о прилегающей к СШ №17 территории, и дети возвращаются домой после второй смены в полных потёмках.

Жители Граевки недоумевают, почему ночью у них нет уличного освещения

Как нам рассказали родители, уже были обращения в компетентные органы, но это не помогло. Якобы, старые световые опоры были демонтированы, а на новые пока нет денег.

Жители Граевки недоумевают, почему ночью у них нет уличного освещения

Насколько это соответствует действительности, выяснить не удалось. Но и освещение не появилось! Пока, чтобы как-то выйти из ситуации, водители не выключают фары своих автомобилей, и таким образом дат возможность детям перейти улицу в относительной безопасности. И да, там есть пешеходный переход, но он так же не освещается.

 
 
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  Конечно, это касается не всей Граевки, а только её части, но самое плохое - что речь идёт о прилегающей к СШ №17 территории, и дети возвращаются домой после второй...
 
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