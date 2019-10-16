Жители Граевки недоумевают, почему ночью у них нет уличного освещения

Источник материала: Виртуальный Брест

Конечно, это касается не всей Граевки, а только её части, но самое плохое - что речь идёт о прилегающей к СШ №17 территории, и дети возвращаются домой после второй смены в полных потёмках.





Как нам рассказали родители, уже были обращения в компетентные органы, но это не помогло. Якобы, старые световые опоры были демонтированы, а на новые пока нет денег.





Насколько это соответствует действительности, выяснить не удалось. Но и освещение не появилось! Пока, чтобы как-то выйти из ситуации, водители не выключают фары своих автомобилей, и таким образом дат возможность детям перейти улицу в относительной безопасности. И да, там есть пешеходный переход, но он так же не освещается.