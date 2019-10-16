В Столине спасли мужчину из-под обвалившегося грунта

Источник материала: Виртуальный Брест

17.10.2019 в 14-30 в центр оперативного управления Столинского подразделения МЧС поступило сообщение об обрушении грунта в траншее. Понадобилась помощь в извлечении человека.





Через 4 минуты на месте вызова были спасатели. Мужчина был практически полностью засыпан грунтом.





Выяснилось, что при прокладке канализации во время копания траншеи на территории приусадебного участка, произошло обрушение земли. В результате под завалом оказался мужчина, проводивший работы.





Работниками МЧС пострадавший извлечен из траншеи и с предварительным диагнозом «синдром длительного сдавливания» доставлен в больницу.