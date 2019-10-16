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В Столине спасли мужчину из-под обвалившегося грунта
17.10.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
17.10.2019 в 14-30 в центр оперативного управления Столинского подразделения
Через 4 минуты на месте вызова были спасатели. Мужчина был практически полностью засыпан грунтом.
Выяснилось, что при прокладке канализации во время копания траншеи на территории приусадебного участка, произошло обрушение земли. В результате под завалом оказался мужчина, проводивший работы.
Работниками МЧС пострадавший извлечен из траншеи и с предварительным диагнозом «синдром длительного сдавливания» доставлен в больницу.
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17.10.2019 в 14-30 в центр оперативного управления Столинского подразделения МЧС поступило сообщение об обрушении грунта в траншее. Понадобилась помощь в извлечении...
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