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В Столине спасли мужчину из-под обвалившегося грунта

17.10.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

17.10.2019 в 14-30 в центр оперативного управления Столинского подразделения МЧС поступило сообщение об обрушении грунта в траншее. Понадобилась помощь в извлечении человека.

В Столине спасли мужчину из-под обвалившегося грунта

Через 4 минуты на месте вызова были спасатели. Мужчина был практически полностью засыпан грунтом.

В Столине спасли мужчину из-под обвалившегося грунта

Выяснилось, что при прокладке канализации во время копания траншеи на территории приусадебного участка, произошло обрушение земли. В результате под завалом оказался мужчина, проводивший работы.

В Столине спасли мужчину из-под обвалившегося грунта

Работниками МЧС пострадавший извлечен из траншеи и с предварительным диагнозом «синдром длительного сдавливания» доставлен в больницу.

 
 
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  17.10.2019 в 14-30 в центр оперативного управления Столинского подразделения МЧС поступило сообщение об обрушении грунта в траншее. Понадобилась помощь в извлечении...
 
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