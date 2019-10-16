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В Бресте ребенок выбежал на дорогу, а пострадал пассажир автобуса

17.10.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Группой дознания батальона ДПС ГАИ УВД Брестского облисполкома устанавливаются очевидцы ДТП с участием маршрутного автобуса.

В Бресте ребенок выбежал на дорогу, а пострадал пассажир автобуса

фото - иллюстрация

По предварительной информации: 16 октября около 07:30 на регулируемом пешеходном переходе вблизи остановки общественного транспорта «МОПРа» на запрещающий (красный) сигнал светофора выбежал мальчик, на вид 5-6 лет.

Водитель двигавшегося по пр. Машерова маршрутного автобуса марки «МАЗ-103485», осуществлявший перевозку пассажиров, был вынужден принять меры к экстренному торможению, вследствие чего был травмирован находившийся в салоне пассажир, 46-летний брестчанин, который госпитализирован в травматологическое отделение УЗ «БСМП». По факту ДТП проводится проверка.

В Бресте ребенок выбежал на дорогу, а пострадал пассажир автобуса

Если Вы стали очевидцем данного происшествия либо располагаете какими-либо сведениями о его обстоятельствах, убедительная просьба сообщить по телефонам: 102, 8(0162) 23-62-62 или 8 (029) 525-34-61.

 
 
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  Группой дознания батальона ДПС ГАИ УВД Брестского облисполкома устанавливаются очевидцы ДТП с участием маршрутного автобуса. фото - иллюстрация По...
 
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