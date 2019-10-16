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Ускользающая красота: сколько стоят костюмы Лукашенко и укладка Ермошиной

17.10.2019 18:32 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Журналисты kp.by нагрянули в ателье — фабрику нарядов Николая и Александра Лукашенко и вдобавок причесок Лидии Ермошиной. Кратко пересказываем все, что нужно знать о подноготной гардеробов беларуских чиновников.

Костюм для Александра Лукашенко

Здание, о котором идет речь, совмещает в себе несколько функций: там и швейное ателье, и обувное, а также салон красоты и прачечная. Здесь апгрейдит гардероб президент. Еще в 2017 году Александр Лукашенко признался, что во время первого срока попытался заказать костюм от итальянского модного дома Brioni, но узнал цену — и теперь берет беларуское (для себя и для Николая): за 500-600 рублей. Фасон всегда одинаковый, цвета тоже: в основном это синяя гамма. Редко серая, был один коричневый костюм.

Отдельного человека, работающего только над костюмами для Лукашенко, здесь нет. Но в числе специалистов, которые трудятся над президентскими пиджаками, есть портниха Татьяна. Она призналась: когда впервые шила костюм Александру Лукашенко, «стучало сердечко». Теперь все нормально, руки уже не трясутся. 

Причёска для Лидии Ермошиной

На первом этаже здания находятся косметологический кабинет и парикмахерская. Два раза в неделю здесь появляется глава ЦИК Лидия Ермошина. Возможно, чиновницу влекут цены: маникюр с покрытием стоит от 17 рублей, стрижка на средние волосы — 21 рубль. А за стрижку бороды попросят только два рубля: «это вам не барбершоп».

Как президент, послы Беларуси, сотрудники прокуратуры и СК, так и Ермошина в этом месте тратится на костюмы. Со своим модельером-конструктором глава ЦИК в коллаборации 17 лет. А художник-модельер поделилась: «Перед тем как отдавать заказ, всегда волнуюсь — бывает, что и не сплю ночами. Мне всегда приятно, когда есть обратная связь. Лидия Михайловна [Ермошина] очень умная, у нее блестящий юмор».

Обувь для Николя Лукашенко

В обувном ателье предприятия много заказчиков из правительства. Это земля обетованная для людей, которым из-за сложной анатомической формы стопы почти невозможно подобрать обувь в магазине. Со слов работников, в ателье рвутся женщины сразу же после нового созыва депутатов. Раньше здесь делали обувь и для Николая Лукашенко.

Чек на туфли — от 125 до 180 рублей, на сапоги — 280-300 рублей. К слову, здесь также ремонтируют именные хоккейные перчатки Александра Лукашенко.

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Журналисты kp.by нагрянули в ателье — фабрику нарядов Николая и Александра Лукашенко и вдобавок причесок Лидии Ермошиной. Кратко пересказываем все, что нужно знать...
 
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