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В Минске побит температурный рекорд 112-летней давности

17.10.2019 19:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Бабье лето не хочет покидать белорусскую столицу. Уже четыре дня подряд тёплый октябрь бьёт все рекорды,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске побит температурный рекорд 112-летней давности

Накануне в Минске температурный максимум перешагнул показатели 112-летней давности. Аномально теплая погода открыла для минчан новые возможности. Значительно оживились не только парки, но и городские пляжи. Находятся желающие не только позагорать, но даже покупаться.

В Минске побит температурный рекорд 112-летней давности

У тех, кто не успел словить последние лучики октябрьского лета, возможность ещё есть. Тепло сохранится до начала следующей недели.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Бабье лето не хочет покидать белорусскую столицу. Уже четыре дня подряд тёплый октябрь бьёт все рекорды,  сообщили в программе «Столичные...
 
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