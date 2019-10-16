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Сова прилетела во двор Департамента охраны в Минске

17.10.2019 19:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Необычная гостья. Сотрудников Департамента охраны МВД навестила сова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сова прилетела во двор Департамента охраны в Минске

Ночная птица залетела прямо во двор центрального управления на улице Грушевской. Для охрановцев это приятный сюрприз: полуночница является символом милицейского подразделения.

Сова прилетела во двор Департамента охраны в Минске

Кстати, совсем скоро у охраны день рождения. Профессиональный праздник сотрудники Департамента отметят 29 октября.

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Новости Беларуси. Необычная гостья. Сотрудников Департамента охраны МВД навестила сова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ночная птица...
 
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