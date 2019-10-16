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Житель Борисовского района накупил рыболовных снастей и оплатил их чужой картой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Рыболовные снасти, одежда и аксессуары более чем на 150 рублей. 20-летний парень из Борисовского района оплатил интернет-покупки чужой картой. Реквизиты для незаконного шопинга мошенник взял у своего коллеги.
Владелец данных заподозрил неладное, когда на телефон стали приходить уведомления об операциях на китайском сайте. После чего сразу обратился в милицию.
Надежда Ерашова, официальный представитель УВД Миноблисполкома:
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Новости Беларуси. Рыболовные снасти, одежда и аксессуары более чем на 150 рублей. 20-летний парень из Борисовского района оплатил интернет-покупки чужой картой....
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