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Фаворитка идет: Мария Василевич стала кандидатом в депутаты
Источник материала: Партизан
«Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич зарегистрирована кандидатом в депутаты.
— Да, я зарегистрирована, — сообщила Василевич
Глава ЦИК Лидия Ермошина ранее высказалась по поводу желания Василевич пойти в депутаты.
— Думаю, населению это понравится. Единственное что, у меня личная позиция как избирателя и государственного чиновника, в депутаты должны идти люди зрелые, — сказала Ермошина.
В 2018 году Мария Василевич выиграла конкурс «Мисс Беларуси». На конкурсе «Мисс мира — 2018» она получила титул «Мисс мира Европа» и вошла в финале в топ-5 участниц. Это лучший результат за всю историю участия нашей страны в этом конкурсе.
Кроме того, Василевич нередко появляется на мероприятиях с участием Лукашенко.
Марии Василевич 22 года, она окончила БГЭУ, стала менеджером-экономистом, поступила в магистратуру. Мечтала стать телеведущей и в мае этого года вышла в эфир «Добрай ранiцы, Беларусь».
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«Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич зарегистрирована кандидатом в депутаты.
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