Белорусский парламент все еще имеет шанс получить темнокожую депутатку: Алану Тадеге Гебремариам зарегистрировали









Член партии "Белорусская социал-демократическая Грамада", безработная баллотируется в Минске по Грушевскому избирательному округу № 98.





Всего в округе зарегистрировано 6 человек. Среди них — 52-летняя Людмила Макарина-Кибак, действующий депутат парламента, беспартийная. Трех человек в этом округе не зарегистрировали.





Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.