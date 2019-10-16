Баскетболист Бенджамин-Павел Дуду получил право выступать за сборную Беларуси

Дуду 28 лет. Он родился в Светлогорске. Его мать — белоруска, отец — ганец. После развода мать вернулась с детьми из Ганы в Беларусь. Бенджамин-Павел увлекся баскетболом и вырос в профессионального игрока. Выступал за российские клубы, с 2017-го — за могилевский "Борисфен".



