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Баскетболист Бенджамин-Павел Дуду получил право выступать за сборную Беларуси
Источник материала: Партизан
Баскетболист Бенджамин-Павел Дуду получил право выступать за сборную Беларуси. Специальное разрешение было получено из Международной федерации баскетбола.
Дуду 28 лет. Он родился в Светлогорске. Его мать — белоруска, отец — ганец. После развода мать вернулась с детьми из Ганы в Беларусь. Бенджамин-Павел увлекся баскетболом и вырос в профессионального игрока. Выступал за российские клубы, с 2017-го — за могилевский "Борисфен".
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Баскетболист Бенджамин-Павел Дуду получил право выступать за сборную Беларуси. Специальное разрешение было получено из Международной федерации баскетбола.
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