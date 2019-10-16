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На чем ездят белорусы? Все больше LADA и Renault, а фирмы берут Maserati и Bentley

17.10.2019 19:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным на конец 2018 года в Беларуси в личной собственности граждан находилось 3 031 026 авто. Самой популярной маркой был и остается Volkswagen, а самой редкой — Maybach. AUTO.TUT.BY подробно изучил автопарк страны.

Самые популярные марки в Беларуси

Как мы уже сказали, белорусы до сих пор отдают предпочтение Volkswagen — в стране зарегистрировано 412 257 авто этой марки (в 2016 году их было 404 тысячи). Умирающим Passat и Golf приходит на смену российский Polo седан.

За немецкой маркой следует ВАЗ (LADA) — 361 168 авто. На третьем месте — Opel с результатом 225 856 авто. Четвертое и пятое место с небольшой разницей занимают Audi (197 468 авто) и Renault (192 637 машин).

Прирост наблюдается у LADA и Renault за счет постоянного роста продаж за последние пару-тройку лет. Российский АвтоВАЗ прибавил 1606 автомобилей за год, а Renault стало больше почти на 12 тысяч авто. Ведь кроме новых моделей французского бренда продаются и подержанные варианты из Европы.

Эксклюзив прирастает

А вот пятерка наиболее редких марок выглядит следующим образом: Maybach — один, Lamborghini и Lotus — по две машины, Mahindra и Ferrari — по четыре экземпляра, Rolls-Royce — шесть.

Отметим еще 11 Aston Martin и аж 66 Bentley. Но это лишь те машины, что находятся в личной собственности. А есть еще эксклюзивные авто, принадлежащие организациям. За юрлицами числятся два Aston Martin, 31 Bentley, парочка Lamborghini и Maybach, 12 Maserati и пять Rolls-Royce. Пик популярности британской элитной марки пришелся на 2015 год — тогда было зарегистрировано 13 машин.

Львиная доля автоэксклюзива «обитает» в Минске и Минской области. Но одна Ferrari затесалась в Гомельской области. Зато в Бресткой области ездит целых семь Maserati

Самая автомобилизированная — Гродненская область

В среднем на тысячу жителей приходится 320 легковых машин в личной собственности. Если смотреть по областям, то по обеспеченности населения легковыми авто лидирует Гродненская область — 362,5 машины. 342,27 авто приходится на тысячу жителей Минской области и 321 авто — на тысячу минчан.


Резкий рост Geely — купляем беларускае?


Автомобили Geely очень популярны в Минске и Минской области

После того, как автомобили Geely начали продавать с помощью специальной кредитной программы, интерес к марке резко возрос. Среди физлиц спрос увеличился почти в два раза по сравнению с 2017 годом. На конец 2018 года в Беларуси было 9101 Geely. Из них почти 4,5 тысячи в Минске и Минской области. По остальным областям авто китайско-белорусской завода распределились практически в равных долях.

Зафиксировала статистика и некоторые автомобильные аномалии. Так, в Беларуси резко возросло количество автомобилей марки Buick, а вот Lincoln стали загадочно исчезать.


 
Теги: Минск
 
 
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Белстат и МВД подсчитали, сколько автомобилей в Беларуси и какие марки самые популярные.
 
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