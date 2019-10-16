В Ганцевичах родился ребенок мира

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Какие ассоциации возникают у вас со словом новорожденный? Радость, счастье, доброта, улыбка — все те слова, которые согревают душу. А если это ребенок, который родился 21 сентября в День мира, то все слова теплоты, которые только можно передать, увеличиваются вдвое!

Поздравить с этим событием молодых родителей, Веронику и Романа Железных, пришли: Сергей Сороков — заместитель председателя Ганцевичского райисполкома и председатель Ганцевичской районной организации ОО «Белорусский фонд мира», а также специалисты отдела идеологической работы, ЗАГСа, молодежной организации БРСМ и средней школы №3 г. Ганцевичи.

















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