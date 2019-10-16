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Сколько нас? Какие мы? Перепись населения в Ганцевичском районе

17.10.2019 18:28 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Сколько нас? Какие мы? Перепись населения в Ганцевичском районе

Белстат разослал СМС-ки – 18 октября последний день интернет-переписи.
Для онлайн-переписи был отведен период с 4 по 18 октября. Кроме того, параллельно интернет-переписи любой желающим еще может переписаться на мобильном стационарном участке. А с 21 октября переписчики выйдут по адресам проживания респондентов.

Путем введения новаций БЕЛСТАТ рассчитывает переписать максимальное количество людей.

В Беларуси по состоянию на 16 октября переписалось 41,88% населения, в Брестской области – 41,22%, в Ганцевичском районе – 55,38%, а это – 14927 человек. Интернет-переписью в Брестской области воспользовались 13,42% населения, в Ганцевичском районе также – 13,42 процентов.

 

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Белстат разослал СМС-ки – 18 октября последний день интернет-переписи. Для онлайн-переписи был отведен период с 4 по 18 октября. Кроме
 
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